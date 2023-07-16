شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يباشر حريقًا في الصناعية الثانية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مباشرة الدفاع المدني بمدينة الرياض حريقًا في أحد المصانع بالصناعية الثانية.

وأظهر الفيديو جهود فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق، وكيفية محاصرته ومنع انتقاله للمواقع المجاورة، فضلًا عن استخدام الآلات والماكينات الحديثة لإخماد الحريق بدون أي إصابات.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.