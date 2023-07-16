شكرا لقرائتكم الحارثي: عصابات منظمة وراء هروب العمالة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف سعيد الحارثي عضو المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، عن أسباب تغيب العمالة المنزلية وقواعد التأمين على العقود، وكيفية القضاء على هذه المشكلة.

هروب العمالة المنزلية

وسلط الحارثي الضوء خلال لقائه مع بودكاست كوادر في أولى حلقاته على أسباب هروب العمالة والمنتفعين منها والمتضررين من الأسر وشركات الاستقدام.

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زيادة الراتب

وبين الحارثي أن عامل الاغراء الأكبر في الهروب هو الطمع في زيادة الراتب وبعض العاملات تعود إلى الشركة أو سفارة بلدها بعد ستة أشهر أو سنة من تغيبها.

وأفاد أن عملية التغيب في أغلب الأحيان العملية تكون منظمة سواء من مكاتب استقدام بالخارج، ولا تستطيع شركات الاستقدام إلزام المكاتب الخارجية بأكثر من ستة أشهر.

بودكاست كوادر

يذكر أن بودكاست كوادر والذي يقدمه المذيع عبداللطيف العتيبي هو أحد البرامج التي تهدف إلى تعزيز مصادر المعرفة بحقوق العمل والعمال، وإثراء الوعي ونشر الثقافة العمالية مع أصحاب الخبرات والتجارب بشتى مجالات قطاع الموارد البشرية.