إخماد حريق اندلع في أحد المصانع بالصناعية الثانية.. ولا إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت فِرَق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، حريقًا اندلع في أحد المصانع بالصناعية الثانية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

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