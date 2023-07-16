قتلى من المدنيين والدرك في هجوم إرهابي بالنيجر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 5:27 صباحاً

أعلن الجيش النيجيري مقتل عنصر من الدرك وأربعة مدنيين في "هجوم إرهابي معقّد" على الطريق بين تورودي وماكالوندي في منطقة تيلابيري (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو. وقال الجيش في بيان "كانت مفرزة من الدرك الوطني في مهمة مرافقة قافلة بين تورودي وماكالوندي هدفاً لهجومٍ إرهابي معقّد". قُتل في الهجوم خمسة أشخاص هم دركي وأربعة مدنيين، وأُصيب 19 شخصاً هم سبعة دركيين وخمسة عسكريين وسبعة مدنيين تم نقلهم إلى نيامي، بحسب المصدر نفسه. وأكّد الجيش أنه "في صفوف العدو، قُتل إرهابيان" بعد "رد نشط" من القوات المسلحة. كما صادرت القوات النيجرية خمس درّاجات نارية وبندقيتَيْن من طراز كلاشينكوف وجهازاً لاسلكياً. تورودي وماكالوندي بلدتان تقعان على بُعد 55 و96 كيلومتراً من العاصمة نيامي في جنوب غرب النيجر.

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