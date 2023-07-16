رابطة الدوري السعودي للمحترفين تصدر توضيحاً بخصوص ملعب الهلال للموسم المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين توضيحاً بخصوص التساؤلات التي وصلت إليها عن الملاعب التي يستضيف فيها الهلال مواجهاته في الموسم المقبل 2023 / 2024 وفقاً لما ظهر في جدول الدوري الصادر اليوم السبت 15 يوليو.

وأشارت رابطة دوري روشن، عبر بيان رسمي صادر مساء اليوم، إلى أن الهلال اختار لعب المباريات التي ستُقام على أرضه في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيما طلب استثناء لعب المباريات الجماهيرية على ملعب الملك فهد في الرياض، وهو ما وافقت عليه الرابطة.

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