موجة حر شديدة تجتاح العالم مع تسجيل درجات حرارة قياسية بعدة بلدان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 5:35 صباحاً

تعيش جميع مناطق العالم هذه الأيام تحت وطأة موجة حر شديدة مع تسجيل درجات حرارة قياسية بعدة بلدان. وقال مركز الأرصاد الجوية الإيطالي إنه يخشى "موجة حرارة صيفية هي الأشد، وواحدة من أشد موجات الحرارة على الإطلاق" في بلاده. وكان الأسبوع الأول بكامله من شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ويقول الخبراء إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي المسؤولة عن ازدياد شدة موجات الحرارة ومدتها ومعدل تكرارها.

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