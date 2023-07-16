مصرع 33 شخصًا وفقدان 10 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

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محمد بن مسعود - الدمام - لَقِيَ 33 شخصًا على الأقل مصرعهم، وفُقِد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة؛ فيما واصَلَ عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصَرين في نفق غمرته المياه.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل؛ مؤكدة أن الأحوال الجوية تشكّل خطرًا جسيمًا؛ فيما طلب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك- سو من وزارة الدفاع دعم عمليات الإنقاذ.

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