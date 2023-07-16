انت الان تتابع "681.5 مليون ريال" قيمة إيجارات أحياء جدة المُزالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 5:41 صباحاً

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرّمة، الخدمات المجانية لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي، التي شملت 681.5 مليون ريال، قيمة إيجارات للسكان. وقدّمت أمانة المنطقة 108.2 ألف خدمة، شملت سلالاً غذائية، وأدوية، ووجبات، ونقلاً للعفش، وحليب الأطفال. كما تمّ توظيف 277 مواطناً ومواطنة، وتسكين 24.7 ألف أسرة، وتسليم 1240 وحدة إسكان تنموي. وكانت لجنة الأحياء العشوائية بالمحافظة، قد أعلنت انتهاء أعمال الإزالة في جميع الأحياء المطوّرة بمشروع جدة، بحسب الخطة التنفيذية.

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