انت الان تتابع كندا.. الحرائق تلتهم 100 كليومتر مربع من الغابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 5:56 صباحاً

دمرت الحرائق المستعرة في كندا منذ أشهر، 100 ألف كيلومتر مربع من الغابات والمناظر الطبيعية الأخرى؛ بما يعادل تقريبًا مساحة آيسلندا. ووفقًا لأحدث الأرقام التي نشرها المركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات أمس السبت؛ فإن أكثر من 900 حريق نشط مستعر حاليًا في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية، والتي تغطي الغاباتُ مساحاتٍ شاسعةً منها. ومنذ يناير، سجل المركز أكثر من أربعة آلاف حريق في جميع أنحاء كندا التي تشهد حاليًا أسوأ موسم حرائق غابات في التاريخ. كما أنه يتم الشعور بآثار درجات الحرارة القياسية والجفاف في أماكن أخرى من القارة؛ إذ غطى مدن نيويورك وديترويت وشيكاغو أخيرًا ضباب كثيفٌ من الدخان الذي يميل إلى اللون الأصفر ويتجه جنوبًا.

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