"مسام" ينتزع 1334 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 7:17 صباحاً

أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام، أن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 762 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة؛ ليصل بذلك مجموع ما تمّ نزعه منذ بداية هذا الشهر حتى 14 منه 1334 لغما وذخيرة. وقالت عمليات "مسام"، في بيان لها، إن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 633 ذخيرة غير منفجرة و120 لغماً مضاداً للدبابات. وجاء في بيان عمليات "مسام"، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع تمكنت منذ بداية هذا الشهر حتى يوم 14 منه 1101 ذخيرة غير منفجرة و224 لغماً مضاداً للدبابات. كما تمكنت فرق مسام خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر من تطهير 209.667 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية؛ لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تمّ تطهيرها منذ بداية الشهر حتى الآن 268.226 متراً مربعاً.

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