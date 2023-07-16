"التجارة": نمو سجلات المستثمرين الخليجيين والأجانب 16% بنهاية الربع الثاني 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 7:29 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن نمو سجلات المستثمرين الخليجيين والأجانب خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 بنسبة 16%. وبلغ عدد سجلات المستثمرين الخليجيين والأجانب في الربع الثاني من العام الجاري، 28337 سجلًّا، بواقع 23243 سجلًّا للأجانب و5094 للمستثمرين الخليجيين، مقابل 24290 خلال نفس الفترة من العام المنتهي 2022م. وسجلت أعلى 3 أنشطة استثمارية، الإنشاءاتُ العامة للمباني السكنية، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية، وترميم المباني.

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