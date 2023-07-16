انت الان تتابع جامعة القصيم تستحدث 15 تخصصًا جديدًا لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 7:45 صباحاً

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم اليوم، على 64 تخصصًا مختلفًا لدرجتي البكالوريوس والدبلوم؛ منها 15 تخصصًا جديدًا؛ وفقًا لآلية القبول المعلنة عبر موقع الجامعة الإلكتروني؛ حيث استحدثت الجامعة 15 تخصصًا جديدًا في البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ؛ وذلك لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل. وتتنوع التخصصات الجديدة التي أعلنتها الجامعة، لتشمل عدة مجالات لدرجة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء والتمريض والعلاج الطبيعي للطلاب، والهندسة الكهربائية مسار إلكترونيات واتصالات، والتصميم الداخلي والبصريات، والتغذية الإكلينيكية والصحة العامة للطالبات). كما استحدثت الجامعة عددًا من برامج الدبلوم الجديدة التي تتضمن: (الحوسبة السحابية، وأنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، وتقنية الطاقة الشمسية، والبرمجة والتطبيقات، وتصميم وتحليل النظم، والصحة والسلامة المهنية، وخدمة العملاء)، ويمكن للراغبين في التقديم التعرفُ على كل التخصصات المتاحة وشروط القبول وآلية التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

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