انت الان تتابع "الأحوال المدنية": 5 خطوات لاستخراج الهوية الوطنية بدل تالف عبر "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 7:54 صباحاً

حدّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية "بدل تالف". وأوضحت الأحوال المدنية، أن خدمة إصدار بدل التالف للهوية الوطنية تمكّن المواطنين من إصدار هوية بدل تالف عبر منصة "أبشر"، ودون الحاجة إلى مراجعة مكتب الأحوال. وكشفت في إنفوجرافيك لها عن أبرز الخطوات المتمثلة في الدخول إلى منصة أبشر، واختيار خدماتي، ثم الأحوال المدنية، وخدمات الهوية الوطنية، ثم طلب هوية بدل تالف.

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