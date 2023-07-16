شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة على عسير وجازان للمساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مرصد الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تشمل الحالة الممطرة في عسير مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

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فيما تؤثر في منطقة جازان، على الدرب وبيش وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطًا البرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المنطقة الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية ما بين محافظة الليث حتى منطقة جازان.