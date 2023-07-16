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طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين

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شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 17 يوليو 2023م.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

 

 

 

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