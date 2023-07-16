اخبار السعوديه

اليوم.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني بجدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنظم وزارة الاستثمار اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني في جدة، اليوم  الأحد، بحضور فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان ووزير الاستثمار خالد الفالح وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.

أعمال الطاولة المستديرة

وتهدف أعمال الطاولة المستديرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين واليابان واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات مثل: البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.

قد يهمّك أيضاً

رسالة جماهير الاتحاد إلى طارق حامد
إطلاق المعسكر التدريبي لبرنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ويتضمن الاجتماع جلسات لمناقشة المشاريع الكبرى في البلدين وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما سيتخلل الاجتماع جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا