شكرا لقرائتكم تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني أهمية التقيد بالالتزامات الرسمية المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، وجود 3 التزامات لابد من التقيد بها بالنسبة للمستفيدين من الأراضي المجانية.

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جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: “لدي أرض تقع في مخطط سكني لا يوجد فيه سكان أو مبانٍ، وبعيد عن الأحياء”.

وتساءل: “هل أستطيع إصدار رخصة لتحويل الأرض إلى إسطبل خيول نظامًا؟”

التزامات على المستفيدين

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

وبالإضافة إلى الشروط الأساسية هذه، فهناك متطلبات أخرى تتعلق بكل حالة، ليتم دراسة وضع الأسرة بناءً عليها وتحديد إذا كانت تستحق الدعم أم لا.