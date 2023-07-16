اخبار السعوديه

حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الأحد، حريقاً اندلع في ورشة نجارة دون وقوع أي إصابات.

حريق بورشة نجارة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن مدني الرياض أخمد حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات”.

قد يهمّك أيضاً

جامعة طيبة تفتح باب القبول في بكالوريوس الأطراف الصناعية
السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيها

جهود رجال الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا