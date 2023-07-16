شكرا لقرائتكم حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الأحد، حريقاً اندلع في ورشة نجارة دون وقوع أي إصابات.

حريق بورشة نجارة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن مدني الرياض أخمد حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات”.

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جهود رجال الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.