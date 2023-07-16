اخبار السعوديه

%2.7 معدل التضخم السنوي في السعودية خلال يونيو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم %2.7 معدل التضخم السنوي في خلال يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر يونيو إلى 2.7%، وهو أقل من الشهر السابق (مايو 2023م)، على أساس سنوي، حيث كان (2.8%).

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان عبر الصفحة الرسمية لها بموقع “تويتر”، إن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2022، بلغ +2.7%.

قد يهمّك أيضاً

رباعية لـ الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري
توقيع 16 اتفاقية تعاون بين السعودية وتركيا

وأضافت أن التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، مقارنة بشهر مايو 2023، +0.2%.

نسب التغير السنوي

وجاءت نسبة التغير السنوية، وفقا للهيئة العامة للإحصاء، بالنسبة للأغذية والمشروبات +1.0%، والتبغ بنسبة، +0.1%، والملابس والأحذية -2.9%.

أما عن السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع وقود أخرى +9.1%، وتأثيث وتجهيزات المنزل -2.3%، وجاءت الصحة +0.6%، والنقل +1.6%، والاتصالات -0.7%، الترفيه والثقافة +2.6%.

وجاءت نسبة التغير في السلع والخدمات الشخصية المتنوعة -0.1%، أما عن التعليم +3.0%، فيما جاءت نسبة التغير في المطاعم والفنادق +4.3%.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا