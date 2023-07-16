انت الان تتابع ماسك يكشف التأثيرات الأولية لإطلاق "ثريدز" على "تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 8:24 صباحاً

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، التأثيرات الأولية لإطلاق شركة "ميتا" تطبيق "ثريدز" على منصة التدوين المصغر المملوكة له "تويتر". وكشف ماسك في تغريدة أن عائدات إعلانات "تويتر" شهدت انخفاضًا بنسبة بلغت 50% تقريبًا. وأوضح "ماسك" أن تويتر لا يزال ينفق أموالًا أكثر مما يكسب؛ مشيرًا إلى أن الشركة تعاني من أزمة في التدفق النقدي السلبي المستمر بسبب انخفاض عائدات الإعلانات وعبء الديون الثقيل. وقال ماسك: "نحتاج إلى الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي، قبل أن نحصل على رفاهية أي شيء آخر". وتأتي تصريحات "تويتر" بعد إطلاق منافسته "ميتا" تطبيق "ثريدز"، عقب إعلان ماسك الحد من وصول مستخدميه إلى التغريدات. ووفقًا لتقديرات شركة الأبحاث "سينسور تاور"؛ فإن الإنفاق الإعلاني على "تويتر" انخفض بنسبة 89%؛ حيث بلغت 7.6 ملايين دولار خلال فترة شهرين في وقت سابق من هذا العام.

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