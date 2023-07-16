انت الان تتابع "الهلوسة".. 6 أعراض لزيادة تناول الكافيين توضحها "سعود الطبية" وتنصح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 8:26 صباحاً

قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى عديدٍ من الآثار السلبية. وأوضحت المدينة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه يمكن التعامل مع الأعراض البسيطة من الزيادة في الجرعة المتناولة بالإكثار من شرب الماء، وممارسة بعض الأنشطة الخفيفة، وتناول الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن. وبيّنت أن من أعراض زيادة جرعة الكافيين "صعوبة التنفس، والصداع وآلام الصدر، فقدان التحكم في العضلات، والأرق والغثيان، وتسارع نبضات القلب، والهلوسة".

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