انت الان تتابع بديل "تويتر" يصلح عيبًا أزعَجَ مستخدميه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 8:33 صباحاً

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن تطبيق "بلوسكاي" الذي يوصف بأنه بديل "تويتر"؛ خاصة وأن مؤسسه جاك دورسي أحد مؤسسي منصة "تويتر"؛ أصلح عيبًا أزعج عددًا كبير من مستخدميه. وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "بلوسكاي" أصلح عيبًا تقنيًّا أعاق مستخدميه من تضمين "حرف N" في أسماء المستخدمين. واعتذرت الشركة المشغلة لتطبيق "بلوسكاي" عن الخطأ التقني، وأشار إلى أنه تعامل سريعًا مع تلك المشكلة التي منعت من دخول عدد كبير للمستخدمين إلى التطبيق. وأفادت الشركة بأنه تم تصحيح الرمز الذي تسبب في حدوث هذا الخطأ، بعد 40 دقيقة فقط من إبلاغها بالمشكلة. وفسّرت هذه المشكلة بأن الخوارزميات تعاملت مع الحرف ضمن محاولتها حصر الكلمات التي تتضمن كلمات عنصرية، أو تحض على الكراهية؛ خاصة بعد انتشار فيروسي لكلمات تتضمن "حرف N" مثل "زنجي" وما إلى ذلك من كلمات.

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