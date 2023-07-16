ضمن "نأتي إليك".. الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 7 مواقع حول المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 8:41 صباحاً

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (7) مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مركز قيا، وتواصل يوم الإثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط السعودية بجدة لمدة يوم واحد لكل موقع. وفي منطقة نجران، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في محافظة حبونا لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في محافظة خباش لمدة يومين، فيما تقدّم كذلك في منطقة حائل في مركز سميراء لمدة ثلاثة أيام، وبمنطقة عسير في شركة المياه الوطنية بأبها لمدة يومين. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدّمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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