انت الان تتابع "سعود الطبية" تخدم أكثر من 80 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 9:03 صباحاً

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، خدماتها لأكثر من 80 ألف مستفيد من أقسام الطوارئ بالمستشفى العام، ومستشفى الأطفال، والنساء والولادة؛ وذلك خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي. وأوضحت المدينة أن عدد الزيارات لطوارئ المستشفى العام تجاوزت 47 ألف زيارة؛ في حين بلغت زيارات قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال قرابة 25 ألف زيارة، إضافة لأكثر من 8 آلاف زيارة لطوارئ النساء والولادة. وأكدت المدينة جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال مختلف الحالات؛ حيث يتوفر بها أحدث التجهيزات الطبية، والكوادر المؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.

كانت هذه تفاصيل خبر "سعود الطبية" تخدم أكثر من 80 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.