إصابة 8 أشخاص في انهيار مبنى مكوّن من 8 طوابق بمدينة رشيد بمصر

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى انهيار مبنى مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد بالبحيرة في مصر، اليوم الأحد، إلى إصابة 8 أشخاص حتى الآن بكسور وجروح مختلفة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لإسعافهم وتلقي الرعاية الطبية.

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