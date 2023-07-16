أكثر من 5.8 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة خلال شهرين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 10:42 صباحاً

بلغ عدد المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة؛ أكثر من 5.8 مليون مسافر، تمّت خدمتهم من خلال 40 ألف رحلة قادمة ومغادرة. وأظهرت أرقام وإحصاءات المطار التي استعرضها الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة؛ خلال استقبال الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ محافظ جدة له بمكتبه، اليوم، خدمة أكثر من 6 ملايين حقيبة عبر صالات السفر المختلفة. وشهد المطار تسجيل أعلى رقم تشغيلي في تاريخه بواقع 151 ألف مسافر في يوم واحد، وذلك في الرابع من شهر ذي الحجة الجاري.

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