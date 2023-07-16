بدء اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني في جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 10:55 صباحاً

بدأ -قبل قليل- اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني في جدة. وتنظم وزارة الاستثمار اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، في جدة، اليوم، بحضور فوميو كيشيدا؛ رئيس وزراء اليابان، والمهندس خالد الفالح؛ وزير الاستثمار السعودي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين. تهدف أعمال الطاولة المستديرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة واليابان، واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين في عددٍ من القطاعات، مثل: البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.

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