انت الان تتابع بدء استقبال طلبات المتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم ‏بجامعة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 10:58 صباحاً

بدأت جامعة حائل -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم- باستقبال طلبات المتقدمين ‏على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1445هـ، والذي يستمر حتى ‏‏2 من شهر محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م؛ حيث تستقبل العمادة ‏طلبات المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.‏ وبيّنت الجامعة أن عملية القبول تتم حسب نوع الشهادة الثانوية ‏والنسبة الموزونة؛ وبناءً ‏على ذلك تظهر الرغبات للمتقدمين الذين عليهم ‏تحديد الرغبات حسب الأولوية، ‏ويمكنهم تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق ‏بوابة القبول المحدد؛ حيث سيتم إشعار ‏المقبولين بنتيجة القبول يوم الخميس 9 ‏محرم 1445هـ، الموافق 27 يوليو 2023م؛ ‏وذلك من خلال الرسائل النصية على رقم ‏الهاتف المحمول للمتقدم المدون في البيانات ‏الأساسية.‏ وأكدت ضرورة دخول الطلبة المقبولين على حساباتهم، بعد إعلان نتائج القبول ‏عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة؛ لتأكيد القبول خلال ‏الفترة المحددة؛ مشيرة إلى أنه في حال عدم تأكيد المتقدم للقبول؛ سوف يتم استبعاده ويعد ‏قبوله ملغيًّا؛ منوهة بأن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون ‏يوم الأحد 12 محرم 1445هـ، ‏الموافق 30 يوليو 2023م.‏

كانت هذه تفاصيل خبر بدء استقبال طلبات المتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم ‏بجامعة حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.