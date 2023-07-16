شكرا لقرائتكم دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم والمتون في المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية في المسجد النبوي والتي تستمر حتى السادس عشر من شهر محرم لهذا العام ١٤٤٥هـ.

912 حلقة يومية

وتبلغ عدد الحلقات اليومية للقرآن الكريم في المسجد النبوي ٩١٢ حلقة وأكثر من ١٤٧٧٩ طالبًا ، كما تبلغ حلقات المتون العلمية ٥٢٢ حلقة يدرس فيها أكثر من ٨١٢٦ طالبًا.

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كما وفرت الوكالة المساعدة حافلات خاصة لنقل طلاب الحلقات من منازلهم لحضور الدورة المكثفة، ويبلغ عدد الحافلات ١٠٣ حافلات وعدد المستفيدين منها أكثر من ٢٠٣٧ طالبًا.

وتأتي هذه الجهود ضمن حرص وكالة شؤون المسجد النبوي على تعليم كتاب الله للنشء ونشر رسالة الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.