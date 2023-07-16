انت الان تتابع جامعة الحفر تعلن مواعيد استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي 1445هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت جامعة حفر الباطن عن مواعيد استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1445هـ، التي ستكون في الفترة من يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1444هـ ويستمر حتى يوم السبت 04 محرم 1445هـ.

وأوضحت الجامعة أن جميع طلبات الالتحاق بالجامعة ستكون عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، وأن القبول سيتم وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة، وهي أن يكون الطالب سعودياً أو من أم سعودية، وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1439/1440هـ فما فوق للتقديم، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي على ألا يكون قد مضى على الاختبار أكثر من خمسة أعوام، وألا يكون للطالب سجل -حالياً أو سابقاَ- في جامعة حفر الباطن، ويمكن للطالب المقيد سابقاً التقديم وفق شروط القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات.

وبيّنت أنه يشترط لقبول طلاب المنح الداخلية من غير السعوديين من النازحين أو جنسيات أخرى أن يكون لديه إقامة سارية المفعول خاصةً به، مشيرة إلى أن قبول هذه الفئة من الطلاب يتم حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم.

وأفادت الجامعة أنه لا يتطلب من المتقدم تسليم أي وثائق للجامعة، وأن على المتقدم لإنهاء إجراءات القبول في الجامعة أن يقوم بالموافقة على الإقرار الأول الذي ينص على ألا يكون المتقدم مقيداً أو مقبولاً في أي جامعة أخرى، ومن ثم الموافقة على الإقرار الثاني، والمتضمن أن الجامعة لها الحق بإلغاء قبول الطالب في حال كان مقيداً أو مقبولاً في أي جامعة أخرى.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد القحطاني، أنه يجب على المرشحين للقبول الالتزام بإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لكل دفعة حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول في الجامعة، والتي تم إعلانها عبر موقع الجامعة الرسمي وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجامعة، مشيراً إلى أنه ليس هناك أولوية في القبول بناءً على تاريخ التقديم، حيث ستكون أولوية القبول حسب النسب الموزونة وترتيب الرغبات وعدد المقاعد، ويمكن للمتقدم خلال فترة التقديم مراجعة ترتيب الرغبات والتعديل عليها.