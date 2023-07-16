انت الان تتابع لخلل في نظام وحدة تحكّم شحن البطارية.. استدعاء 174 سيارة "مرسيدس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 11:29 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن استدعاء 174 مركبة مرسيدس نوع "S-CLASS" 2020 - 2021؛ لخلل في نظام وحدة تحكّم شحن البطارية الثانوية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، أن ذلك الخلل قد يؤدي إلى عدم عمل البطارية وتوقف نظام منع انغلاق المكابح ونظام الثبات الإلكتروني، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع شركة إبراهيم الجفالي للسيارات؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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