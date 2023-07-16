انت الان تتابع "الصحة": مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة يُعيد الحركة لحاجّة بعمر الـ67 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 11:46 صباحاً

تمكّن فريق وحدة الأشعة التداخلية بمجمع الملك عبدالله بجدة من إنهاء معاناة حاجّة هندية تبلغ من العمر 67 عاماً، حيث كانت تعاني من جلطة وريدية من مستوى الكاحل إلى مستوى أوردة الحوض الأيمن، وانتفاخ كامل في القدم مع عدم القدرة على المشي. وأوضحت "الصحة" أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية والكشف تبيّن وجود جلطة وريدية من مستوى الكاحل إلى مستوى أوردة الحوض الأيمن، وانسداد كامل في أوردة القدم اليمنى حتى الحوض، قرّر بعدها الفريق الطبي تنويم المريضة والتنسيق مع فريق وحدة الأشعة التداخلية بشكل عاجل لدراسة الحالة ومعالجتها، ووضع الخطة العلاجية، لنقلها إلى غرف عمليات الأشعة لإجراء عملية باستخدام جهاز إزالة الجلطات تحت التخدير الموضعي والتهدئة الواعية. وأشارت إلى أن العملية استغرقت نحو ساعتين تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، تم فيها تركيب فلتر للوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال الجلطات للرئة، ومن ثم الدخول للوريد المتجلط في مستوى الكاحل وحقن مواد مذيبة للجلطات، وقد استخدمت أجهزة نوعية لمثل هذه الحالات، والتي تعمل على سحب الجلطات بعد إذابتها وتوسعة الأوردة بالبالون لإعادة جريان الدم. وأضافت: "بعد استقرار حالتها الصحية وعودة القدم إلى حالتها الطبيعية بدأت الحركة والمشي، وهي الآن تتمتع بصحة جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة يُعيد الحركة لحاجّة بعمر الـ67 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.