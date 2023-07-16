الجيش السوداني يقصف بالمدفعية مواقعاً لـ"الدعم السريع" في الخرطوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 11:55 صباحاً

سمع دوي انفجارات في الخرطوم، اليوم (الأحد)، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق سماء العاصمة مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها الرابع. وذكر شهود عيان أن الجيش شن قصفاً مدفعياً على أهداف لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق في الخرطوم، وفقاً لـ"رويترز". ويأتي القصف استمراراً للاشتباكات التي اندلعت أمس في أم درمان وبحري المدينتين المجاورتين للخرطوم.

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