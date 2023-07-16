انت الان تتابع طبيبان في فيديو متداول عن علاج القلب بالليزر.. "النمر": كلام غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 11:59 صباحاً

نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، صحة ما يحويه مقطع فيديو متداول عن علاج القلب بالليزر (TMR) وعلاقته بالقسطرة والجراحة. وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "انتشر في وسائل التواصل مقطع تسويقي باللغة العربية لطبيبين آسيويين يعملان في أمريكا يدّعيان أن علاج القلب بالليزر (TMR) يغني عن قسطرة أو عمليات القلب المفتوح، والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح جملةً وتفصيلًا". وبيّن "النمر" أن هذه العملية "قديمة لم تثبت فاعليتها بدليل محكم ولا تنفع لكل المرضى، وليست بديلًا للقسطرة ولا جراحة القلب المفتوح".

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