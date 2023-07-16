أبرز 5 أنشطة نموًّا بأعداد السجلات التجارية المُصدرة خلال الربع الثاني من 2023م

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 12:05 مساءً

كشفت وزارة التجارة عن أبرز 5 أنشطة من حيث النمو في أعداد السجلات المُصدَرة خلال الربع الثاني من عام 2023م. وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته اليوم أن نسبة النمو في نشاط إنشاء الموانئ والمراسي السياحية "المارينا" بلغت 368% بعدد سجلات مُصدَرة 409 سجلات. وبلغت نسبة النمو في نشاط تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها وإصلاحها 249% بإجمالي 354 سجلًا. وفي نشاط الإنشاءات العامة الرياضية وتشمل الملاعب بلغت نسبة النمو 244% بـ 563 سجلًا. وسجل النمو في نشاط الجامعات الأهلية غير الربحية 243% بإجمالي 24 سجلًا، فيما سجّل النمو في نشاط الفنادق التراثية 211% بإجمالي 131 سجلًا.

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