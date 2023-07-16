انت الان تتابع حرصًا على سلامتكم .."الحج" لضيوف الرحمن: لا تجلسوا على السلالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، بتفادي الجلوس على السلالم، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر": "ضيوف الرحمن، جلوسك على السلالم يؤدي إلى: إعاقة السير، وتعريضك للخطر، ويعرقل النظام".

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