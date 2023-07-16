"فيصل بن فرحان" يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أوزبكستان لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية أوزبكستان السيد بختيار سعيدوف.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

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