"السديس": الخطة الاستراتيجية الجديدة لرئاسة الحرمين الأضخم والأكبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 1:45 مساءً

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن الخطة الاستراتيجية الجديدة لرئاسة الحرمين الشريفين، والتي سيُعلن عنها مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أنها تستهدف خدمة مليار مصلّ وزائر للحرمين الشريفين خلال عام 1445، وتعد الأضخم والأكبر في تاريخ الرئاسة؛ لكونها تعتمد على منظومة تقنية متكاملة ومطورة من الخدمات الذكية المتنوعة وفق المؤشرات المعيارية العالمية والحوكمة وقياس الأثر. وقال الرئيس العام: إن الاستراتيحية الجديدة تعتمد على هوية حديثة متطورة تواكب النقلة النوعية الضخمة التي تشهدها رئاسة الحرمين وفق الرؤية المباركة 2030، وأكد أن الاستراتيجية الجديدة ستُردف بقرارات تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية. وبيّن أن القرارات والاستراتيجية الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة وإعادة التموضع التي تشهدها الرئاسة العامة في إطار هيكلتها الجديدة لعام 1445 هجرية؛ تعزيزاً لمنظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة التي تتطلب التطوير وتمكين الكفاءات من العناصر النسائية وأصحاب الخبرات؛ من أجل تحقيق تطلعات القيادة وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن. وتهدف الاستراتيجية لتعزيز لثقافة الابتكار والإبداع وخلق مؤشرات فعالة لدعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الرئاسة للمواءمة في تحقيق التميز التشغيلي والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التحول الرقمي؛ لتحقيق التكامل والريادة في منظومة الأعمال والخدمات المنفذة في الحرمين الشريفين.

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