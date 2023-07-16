"الحامد" مُديرًا عامًّا لإدارة التدريب التقني بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 2:50 مساءً

أصدر محافظُ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم الأحد؛ موافقتَه بتكليف عبدالرحمن بن عبدالله الحامد مديرًا عامًّا لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض. يُذكر أن "الحامد" كان يشغل منصب عميد الكلية التقنية بالرياض، وهو من الكفاءات الإدارية المتميّزة، إضافة إلى مشاركته في العديد من اللجان والنشاطات التي كان لها الأثر في النهوض بالمسيرة التدريبية للمؤسسة. وخطت الكليةُ التقنية بالرياض خطواتٍ متميّزة في الجوانب التدريبية والمناشط المجتمعية، علاوة على نيل العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

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