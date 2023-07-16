انت الان تتابع جدة… ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل أكبر سفينة حاويات منذ إنشائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
16 يوليو 2023, 4:03 مساءً
استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومشغل محطتي الحاويات - الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP" اليوم، سفينة الحاويات "Berlin Express" التابعة للخط الملاحي الألماني Hapag Lloyd ، بطول 400 متر وعرض 61 مترًا، وعمق يصل إلى 16 مترًا، وبطاقة استيعابية 23664 حاوية قياسية، والتي تُعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى الميناء منذ إنشائه.
وأوضح ميناء الملك عبدالعزيز أن هذه الخطوة المتقدمة تؤكد ثقة الشركات العالمية والوكلاء الملاحيين في كفاءة الموانئ السعودية، وجاهزيتها المتكاملة وفق أحدث المواصفات العالمية، وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في حجم المناولة.
وأشار إلى أن سفينة الحاويات "برلين إكسبريس" تُعد جزءًا من خدمة الشحن البحري AG3، التي تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالموانئ الرئيسة في الشرق الأقصى (سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والصين وجبل علي وعُمان)، وهي الأولى من فئة جديدة من السفن للخط الملاحي التي تعمل بوقود مزدوج يعمل على الغاز الطبيعي المسال، وأكبر السفن في أسطول شركةHapag Lloyd، التي تعدّ من كبرى شركات خطوط شحن الحاويات في العالم.
ويعزز وصول السفينة من قدرات وإمكانات ميناء الملك عبدالعزيز، الذي يمتلك بنية متطورة تساعد القطاع البحري على ممارسة أعماله بكل سهولة ويسر، كما يرتبط بشبكة طرق متطورة وسريعة تربطه بجميع مدن المنطقة الشرقية بالمملكة، مما يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود.
كما شهد الميناء العام الماضي 2022م تدشين ثلاث رافعات حاويات ساحلية جديدة هي الأحدث تقنيًا في نوعيتها لاستقبال السفن الضخمة، بما يرسخ مكانته المحورية على ساحل الخليج العربي، ويعزز من موقع المملكة مركزًا لوجستيًّا رائدًا، ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استقبل في بداية الشهر الجاري يوليو 2023م السفينة (CMA CGM SYMI) التي تُعد أول سفينة حاويات تعمل بشكل كامل بالغاز الطبيعي المسال (LNG) الصديق للبيئة تصل إلى موانئ المنطقة الشرقية للمملكة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 15,400 حاوية نمطية، بطول 366 مترًا، وعرض 51 مترًا، وعمق يبلغ 16 مترًا، وتتبع الخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM).
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