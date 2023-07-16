"تقني الجوف" تبدأ تلقي طلبات القبول للالتحاق ببرامج الدبلوم

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف، اليوم الأحد، بدء تلقي طلبات القبول للالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية "بنين - بنات" في المنشآت التدريبية بالمنطقة، لمدة خمسة أيام، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد "قبولي".

وأكدت الإدارة، حرص منظومة التدريب التقني والمهني، على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية بالمجالات التقنية والمهنية.

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