الباحث "الحصيني": المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 4:26 مساءً

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن أعلى حرارة سُجلت في العالم خلال 24 ساعة كانت اليوم الأحد، في مدينة البصرة في العراق بدرجة حرارة 50 مئوية. وأكد أنه من خلال الترتيب في المراكز يُلاحظ أن هناك تنافساً في درجات الحرارة العالية بين مدن إيران والعراق؛ وهذا يعني تمركز كتلة حارة جداً على تلك المدن وامتداد أثرها على شمال المملكة؛ لافتاً إلى أن المملكة خارج المراكز الخمس عشرة على مستوى العالم اليوم الأحد. وأوضح "الحصيني" أن درجات الحرارة المسجلة عصر اليوم الأحد، عند الساعة السادسة مساءً في ‎المدينة المنورة 46 مئوية، وهي الأعلى حرارة من بين مدن المملكة، فيما سجلت العاصمة الرياض 44 مئوية وعرعر 45 درجة، وطريف 40، والقريات 42.

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