"الاتحاد" يقترب من إتمام صفقة انتقال نجم ليفربول "فابينيو"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 4:47 مساءً

أفادت تقارير إعلامية بأن صفقة انضمام لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي البرازيلي "فابينيو" إلى نادي الاتحاد السعودي باتت قريبة مع وصول الناديين إلى مناقشة التفاصيل الأساسية للصفقة. وذكر فابريزيو رومانو الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات أن ناديي ليفربول والاتحاد يناقشان التفاصيل الأساسية لصفقة انضمام لاعب الوسط البرازيلي "فابينيو" إلى بطل الدوري السعودي. وقال الصحفي الإيطالي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "يناقش ليفربول والاتحاد التفاصيل الرئيسية لصفقة فابينيو، بما في ذلك الأقساط وشروط الدفع والمزيد بعد تقديم العرض الرسمي". وأضاف: "وافق فابينيو على الشروط بعد التحدث إلى نونو، لكن الأندية تحتاج إلى التفاوض على التفاصيل قبل الضوء الأخضر". وأشار الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت": "إن المحادثات بين الطرفين ما زالت مستمرة حتى اليوم". ويريد مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو الجمع بين الثنائي فابينيو والفرنسي "كانتي" الذي تعاقد معه الاتحاد قادماً من تشيلسي، خاصة وأن الفريق ينافس على أكثر من بطولة الموسم المقبل. وانضم "فابينيو" لليفربول مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني من موناكو في 2018، وكان عنصرًا أساسيًا في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020. وشارك البرازيلي "فابينيو" في 219 مباراة مع فريق ليفربول منذ انضمامه إليه في 2018، وسجل خلالها 11 هدفاً وصنع 10 أهداف.

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