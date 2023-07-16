انت الان تتابع خلال معسكر البرتغال.. النصر يواصل تحضيراته لمواجهة سيلتا فيجو الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 4:49 مساءً

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الجديد؛ حيث فرض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، اليوم الأحد، مناورات مصغّرة في الحصة الصباحية، ضمن معسكره الجاري حاليًّا في مدينة فارو البرتغالية. وانطلق مران الأصفر بتمارين لياقية، قبل أن يطبق كاسترو تدريبات تكتيكية، واختتم الحصّة بمناورات مصغّرة، فيما اكتفى خلال الحصة المسائية بمحاضرة فيديو تكتيكية، شرح خلالها عددًا من ملاحظاته. ويستعدّ النصر لمواجهة سيلتا فيجو الإسباني، الاثنين، وبنفيكا البرتغالي 20 يوليو الجاري، قبل المغادرة إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية يخوض خلالها مباراتَيْن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

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