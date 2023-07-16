"الشعيفاني" يحصل على البورد الأمريكي في الصيدلة

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل الدكتور عبيد بن بداي الشعيفاني، على "البورد الأمريكي" في الصيدلة.

فيما تلقّى "الشعيفاني" التهانيَ والتبريكات من تجمع القصيم الصحي، ومن زملائه في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بهذه المناسبة، متمنّين له التوفيق والسداد.

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