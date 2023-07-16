انت الان تتابع القصيم.. عقد يتجاوز الـ100 مليون ريال لإنشاء مشروع تحشية شبكات منظومة تصريف السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وقَّع ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، "إلكترونيًّا" عقدًا لأمانة منطقة القصيم؛ لإنشاء مشروع تحشية شبكات منظومة تصريف السيول من محطة الخبيب وبحيرات الخليج والأحياء المجاورة في بريدة إلى الوادي، بتكلفة إجمالية بلغت (100.632.442) ريالاً.

وأوضح أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن المشروع يُعدُّ واحدًا من منظومة المشاريع التي تعمل عليها الأمانة لتصريف السيول بمدينة بريدة، وسيتم من خلاله تصريف مياه نقطة التجمع بالخبيب وبحيرات الخليج والأحياء المجاورة إلى الوادي، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة التي تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

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