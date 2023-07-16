أمريكا بصدد إصدار تشريع لمعاقبة الصين

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن زعيمُ الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم "الأحد"، أنه سيحشد الجهودَ حتى يشمل التشريع المقبل المتعلّق بالسياسة الدفاعية تعديلًا يعدّه الحزبان الديمقراطي والجمهوري لمعاقبة الصين.

وبيّن "شومر" أن العقوبات المنتظرة تتعلّق بدور مزعوم للصين في إنتاج مادة "الفنتانيل" المخدرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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