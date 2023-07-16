انت الان تتابع "سوليفان": واشنطن ليست قريبة من إبرام أي صفقة مع إيران بشأن "النووي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 7:17 مساءً

نفى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (الأحد)، أن تكون واشنطن قريبة من أي إبرام صفقة بشأن الاتفاق النووي مع إيران. وفي مقابلة أجراها مع برنامج "واجه الأمة"، الذي تبثه شبكة "سي بي إس"، وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قريبة من التفاهم مع إيران للإفراج عن الأمريكيين الأربعة المحتجزين في طهران قال "سوليفان": "أجرينا اتصالات غير مباشرة مع إيران في هذا الشأن في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراحهم، ولكن لم نتوصل إلى تفاهم في هذه المرحلة". وأضاف: "إن بلاده مستمرة في العمل على هذه القضية، أملاً بأن يتم إنجازها لكن ليس هناك أي شيء لأعلنه في الوقت الحالي".

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