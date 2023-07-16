في ختام بطولة العالم للسنوكر .. الويلزي"ليام" بطل الناشئين والهندية "كاثرين" بطلة الناشئات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 7:39 مساءً

توج لاعب منتخب ويلز ليام ديفيز، اليوم الأحد بلقب بطولة العالم في لعبة السنوكر تحت 21 عامًا بعد فوزه على منافسه الألماني ليكسندر ويدو بنتيجة 5 مقابل 2 في بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، والتي استضافها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالعاصمة السعودية الرياض على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على مدى 10 أيام وشارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة مثلوا 15 منتخبًا. كما توجت اللاعبة الهندية كاثرين باندن كبطلة للعالم في منافسات تحت 21 عامًا للسيدات في البطولة ذاتها بعد فوزها في النهائي على مواطنتها انبامي رمشمندان بنتيجة 3 مقابل 2. وقام رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بتتويج الأبطال في منافسات الناشئين والناشئات وتم تكريم رؤساء الوفود والحكام والمنظمين خلال الحفل الختامي للبطولة. من جانب آخر أبدى رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين سعادته بنجاح البطولة، وقال: "فخورون كعرب بنجاح التنظيم من قِبل المملكة العربية السعودية التي أبهرت الجميع من خلال هذا التنظيم وجعلت جميع المشاركين يقدمون الشكر والثناء على هذا التنظيم المميز، وفي المستقبل ستكون السعودية منافسة للتنظيم لأي بطولة فى العالم ونقدم لهم الشكر على هذا التنظيم وستكون هنالك شراكة قريبة بين السعودية وقطر وتعاون من خلال إقامة معسكرات مشتركة".

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