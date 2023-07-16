يمتد حتى "18" من يوليو الجاري.. أخضر "18" يدشن معسكر أبها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يوليو 2023, 8:02 مساءً

واصل المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في أبها، والذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر يوليو الجاري. وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها مناورة فنية على كامل مساحة الملعب. ويواصل أخضر 18 صباح يوم الأربعاء المقبل تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في أبها.

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